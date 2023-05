Terremoto no Japão mata uma pessoa e fere 21

Imagem da região de Ishikawa, onde ocorreu o terremoto (foto: AFP)

Um terremoto de 6,5 graus de magnitude abalou nesta sexta-feira a região central do Japão e deixou um morto e 21 feridos, de acordo com as autoridades locais.O tremor, que provocou o desabamento de várias casas, aconteceu na região de Ishikawa às 14H42 (2H42 de Brasília) a uma profundidade de 12 quilômetros, segundo a agência meteorológica japonesa.As autoridades meteorológicas alertaram os habitantes para possíveis tremores secundários e deslizamentos de terra nos próximos dias, mas afirmaram que não há risco de tsunami.O porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, declarou à imprensa em Tóquio que foi informado sobre a morte de uma pessoa e "múltiplos imóveis desabados".A vítima caiu de uma escada, disse à AFP um funcionário da gestão de crises, antes de confirmar que 21 pessoas ficaram feridas.O corpo de bombeiros local afirmou que pelo menos três prédios desabaram e duas pessoas ficaram presas nos escombros: uma delas foi resgatada e levada para o hospital e as equipes de emergência procuram a segunda.A circulação de trens de alta velocidade foi interrompida entre Nagano e Kanazawa, uma cidade muito procurada por turistas, de acordo com a empresa Japan Railway.O terremoto atingiu o nível 6 da escala japonesa Shindo, que vai até 7, na cidade de Suzu, em Ishikawa, o que significa que pode provocar deslizamentos de terra.