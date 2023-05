Preços mundiais de alimentos têm leve recuperação, impulsionada pelo açúcar

Pela primeira vez em um ano, os preços mundiais dos alimentos se recuperaram ligeiramente em abril, devido a um aumento nos preços do açúcar, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (5).



O índice de preços de alimentos da FAO, que rastreia os preços internacionais de uma cesta básica, subiu 0,6% em relação ao nível de março. Está bem abaixo do nível de um ano atrás (-19,7%), mas continua em patamar elevado.



Em particular, o índice de preços do açúcar da FAO aumentou 17,6% em relação a março, atingindo um nível recorde desde outubro de 2011. O motivo: uma queda esperada na produção na Índia, China e Tailândia, ligada principalmente à seca.



Além disso, o "início lento" da colheita de cana-de-açúcar no Brasil e o aumento dos preços internacionais do petróleo, que impulsionam a demanda por etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, estão elevando os preços.



Exceto pelos preços da carne e do arroz, que também tiveram um pequeno aumento, todos os outros índices, com destaque para os cereais (-1,7%) e óleos vegetais (-1,3), continuaram em queda em abril.



"É importante continuar acompanhando de perto a evolução dos preços e os fatores dos aumentos: à medida que as economias se recuperam de uma recessão significativa, a demanda aumentará e exercerá uma pressão de aumento sobre os preços dos alimentos", destacou Máximo Torero, economista-chefe da FAO, em um comunicado.