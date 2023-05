Wall Street fecha no vermelho, em meio à preocupação com bancos regionais

A bolsa de Nova York encerrou a sessão desta quinta-feira (4) no vermelho, afetada pela pressão sobre os bancos regionais, após um novo aumento das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O índice Dow Jones fechou em queda de 0,86% a 33.127 pontos e o S&P; 500 recuou 0,72% a 4.061,22 unidades, seus níveis mais baixo desde o fim de março, enquanto o índice tecnológico Nasdaq perdeu 0,49% a 11.966,40 pontos.



No S&P;, o setor bancário encabeçou a baixa (-1,39%), com alguns bancos regionais perdendo até metade de sua capitalização em bolsa durante a sessão.



O regional PacWest perdeu 50,62% de seu valor na bolsa e suas ações caíram 3,17 dólares.



O banco californiano informou, na noite de quarta-feira, que estudava a venda de ativos estratégicos e assegurou não ter registrado "movimentos excepcionais" em seus depósitos após a quebra do First Republic Bank, comprado no fim de semana passado pelo JPMorgan Chase.



O Western Alliance amargou prejuízo de 38,52% e o Zions Bancorporation perdeu 12%.



Todo o setor sofreu nesta quinta-feira em Wall Street, inclusive os grandes bancos, do Wells Fargo (-4,23%) ao Bank of America (-3,09%), passando pelo JP Morgan (-1,37%), todos bancos gigantes que atraíram para seus cofres depósitos de poupadores receosos diante das dificuldades enfrentadas pelos bancos regionais.