Grammy Latino será entregue em 16 de novembro em Sevilha

A festa do Prêmio Grammy Latino, que este ano ocorrerá pela primeira vez fora dos Estados Unidos, vai acontecer em 16 de novembro na cidade espanhola de Sevilha, anunciou a Academia Latina da Gravação nesta quinta-feira (4).



Os organizadores dos maiores prêmios da música em espanhol e em português haviam adiantado, em fevereiro passado, que os prêmios seriam entregues no final do ano na Espanha, mas sem confirmar até agora a data e a cidade.



"Pela primeira vez na história da organização, a 24ª entrega anual do GRAMMY Latino acontecerá no Palácio de Congressos e Exposições (FIBES), em Sevilha", na Anadaluzia (sul), revelou um comunicado da academia.



"Estamos convencidos de que será uma celebração memorável", apontou, citado no comunicado, Manuel Abud, diretor-executivo da academia, que destacou que o fato de fazer a festa na Espanha confirma o compromisso da instituição "de elevar a música latina e os seus criadores em todo o mundo".



A entrega anual do Grammy Latino, cuja primeira edição foi em 2000, acontece tradicionalmente em Las Vegas. Em algumas ocasiões, a cerimônia foi celebrada em cidades americanas com grande população latina, como Miami, Nova York e Houston.