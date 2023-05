Simpatizantes do EI suspeitos de planejar atentado são presos na Bélgica

A polícia belga prendeu sete membros de um grupo de simpatizantes da organização jihadista Estado Islâmico (EI) que planejavam cometer um "ataque terrorista", anunciou a Procuradoria nesta quinta-feira (4).



Quase todos os suspeitos são cidadãos chechenos e três têm nacionalidade belga. "Eles são todos suspeitos de preparar um ataque terrorista na Bélgica", disse a Procuradoria federal belga em um breve comunicado.



De acordo com a nota, o juiz de instrução pode acusar os sete detidos de "tentativa de assassinato terrorista, participação em atividades de grupo terrorista e preparação de um ataque terrorista".



A Procuradoria acrescentou que "embora vários cenários tenham sido discutidos, o alvo exato do ataque planejado ainda não foi determinado".



As operações que levaram à prisão dos sete suspeitos foram realizadas em Ostend, Ghent e Menen.



Em março de 2016, Bruxelas, a capital belga, foi palco de um atentado duplo que deixou 32 mortos e foi reivindicado pelo EI.



Este duplo atentado com explosivos (um no aeroporto de Bruxelas e outro numa estação de metrô) foi perpetrado pela mesma célula que realizou os atentados de 13 de novembro de 2015 na França, onde causaram a morte de 130 pessoas.