Polícia de Berlim investiga vazamento sobre possível visita de Zelensky à Alemanha

A polícia de Berlim anunciou nesta quinta-feira (4) que abriu uma investigação interna sobre o vazamento para a imprensa de uma possível visita na próxima semana do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à Alemanha.



A investigação foi aberta após a publicação na quarta-feira (3) do jornal berlinense BZ sobre uma possível visita em 13 de maio do presidente ucraniano.



Ao citar um membro da polícia berlinense, a edição do BZ informou que Zelensky desembarcaria no dia 13 de maio em Berlim e ele seria recebido com honras militares no dia 14 pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, e posteriormente pelo presidente, Frank Walter Steinmeier.



De acordo com o jornal, Zelensky viajará de helicóptero até Aachen, no oeste da Alemanha, para receber o prêmio Carlomagno - uma recompensa para contribuições especialmente destacadas a favor da Europa.



No comunicado, a chefe da polícia de Berlim, Barbara Slowik, descreveu como "insuportável o fato de um único colaborador manchar a imagem da polícia de Berlim nacional e internacionalmente de forma tão vergonhosa".



O vazamento gerou revolta na Ucrânia e pegou de surpresa as autoridades alemãs, que por enquanto não confirmaram a viagem.



"Em Kiev, estamos terrivelmente desapontados ao ver informações tão sensíveis para a segurança (do presidente) vazarem de fontes alemãs", disseram fontes do governo citadas pela mídia alemã T-Online.



O presidente ucraniano fez na quarta e na quinta-feira duas visitas, primeiro à Finlândia e depois ao Tribunal Penal Internacional (TPI).