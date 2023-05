EUA fala em 'avanços' nas negociações por Nagorno Karabakh

Após quatro dias de negociações a portas fechadas, a Armênia e o Azerbaijão devem concluir nesta quinta-feira (4) em Washington as negociações de paz sobre o enclave de Nagorno Karabakh nas quais, segundo a Casa Branca, houve "avanços".



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que patrocinou as discussões, deve reunir os chefes da diplomacia dos dois países, Ararat Mirzoyan, da Armênia, e Jeyhun Bayramov, do Azerbaijão, no início da tarde para uma "sessão de encerramento", disse o Departamento do Estado.



As negociações acontecem desde segunda-feira em um centro de convenções que leva o nome do ex-secretário de Estado George Shultz, próximo à capital federal.



Embora muito pouca informação sobre o andamento das negociações tenha sido divulgada, o conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, falou sobre "avanços" em um tweet na noite de quarta-feira, dizendo que "encorajou a continuação do diálogo".



Os dois países caucasianos travaram duas guerras no início dos anos 1990 e em 2020 pelo controle de Nagorno Karabakh, uma região montanhosa habitada principalmente por armênios que se separaram do Azerbaijão há três décadas.