UE pede à Rússia que evite usar ataque ao Kremlin para justificar ofensiva na Ucrânia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, pediu nesta quinta-feira (4) à Rússia que evite usar o suposto ataque ao Kremlin com drones como pretexto para intensificar ou expandir sua ofensiva militar na Ucrânia.



"Pedimos à Rússia que não use este suposto ataque como desculpa para intensificar ainda mais a guerra", disse Borrell antes de participar de uma reunião de ministros do Desenvolvimento da UE em Bruxelas.



"Isso nos preocupa (...) porque pode ser usado para justificar mais mobilizações de soldados e mais ataques contra a Ucrânia", insistiu.



Borrell disse ter ouvido a posição do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que "declarou que a Ucrânia não estava envolvida" no suposto ataque.



O governo russo alegou ter interceptado dois drones ucranianos que visavam o Kremlin e denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin.



Nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou os Estados Unidos de ordenar a operação.



A Ucrânia negou categoricamente qualquer relação com o incidente na quarta-feira, até mesmo acusando a Rússia de tê-lo "encenado" para justificar uma possível escalada do conflito.