Casa Branca acusa Kremlin de mentir sobre envolvimento dos EUA no ataque de drones

A Casa Branca negou nesta quinta-feira (4) qualquer envolvimento no suposto ataque de drones contra o Kremlin, depois que o porta-voz russo Dmitri Peskov acusou Washington de orientar a Ucrânia a fazê-lo.



"Não temos nada a ver com isso", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, à MSNBC.



"Pura e simplesmente, Peskov está mentindo", acrescentou.



A Rússia diz que a Ucrânia realizou um "ataque terrorista" durante a madrugada de terça-feira com dois drones, com o objetivo de matar o presidente Vladimir Putin.



Kiev nega a acusação. Peskov, secretário de imprensa de longa data de Putin, disse nesta quinta-feira que "as decisões sobre esses tipos de ataques não são tomadas em Kiev, mas em Washington".



"Kiev só faz o que eles pedem", acrescentou.



O incidente do Kremlin ocorre em meio a outras explosões e descarrilamentos recentes na Rússia e no território ucraniano ocupado.



Kirby reiterou nesta quinta-feira na MSNBC que Washington não apoia ou tolera ataques da Ucrânia fora de suas fronteiras.



"Tanto em público quanto em particular, deixamos claro para eles que não encorajamos ou permitimos que ataquem fora da Ucrânia", disse ele.



Questionado pela CNN mais tarde se Washington via Putin como um alvo militar legítimo, Kirby disse: "Não apoiamos, não apoiamos ataques a líderes individuais".



Os Estados Unidos lideraram uma coalizão de nações ocidentais para armar o exército ucraniano, fornecendo-lhe constantemente armas e sistemas de defesa mais avançados solicitados pelo presidente Volodimir Zelensky.



Na quarta-feira, a Casa Branca anunciou um novo pacote de ajuda militar de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão na cotação atual), incluindo grandes quantidades de munições, elevando o total da assistência de segurança dos EUA à Ucrânia para US$ 35,7 bilhões (R$ 179,2 bilhões na cotação atual).



Segundo a Casa Branca, o novo pacote ajudará a atender aos pedidos da Ucrânia antes de uma contraofensiva que está sendo preparada há meses.



Zelensky agora tem "cerca de 98% de tudo que suas forças dizem precisar para conduzir operações ofensivas na primavera e nas próximas semanas e meses", disse Kirby à CNN.