Chanceler italiano cancela viagem à França por 'ofensas' a Meloni

O chanceler italiano, Antonio Tajani, cancelou nesta quinta-feira(4) uma viagem à França após as "ofensas" do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que afirmou que a que a primeira-ministra Giorgia Meloni era "incapaz de resolver os problemas migratórios".



"As ofensas ao governo e à Itália pronunciadas por Darmanin são inaceitáveis", tuitou o ministro italiano de Relações Exteriores após cancelar sua viagem à capital francesa para uma reunião oficial.



"Não vou viajar a Paris para a reunião programada com a ministra [de Exteriores, Catherine] Colonna", agregou Tajani.



O ministro francês do Interior culpa a Itália pelo grande fluxo para a França, pela fronteira italiana, de migrantes, em particular de menores.



"Meloni, governo de extrema direita escolhido pelos amigos de Marine Le Pen[política francesa de extrema direita], é incapaz de resolver os problemas migratórios para os quais foi eleita", disse Darmanin à rádio RMC.



"A verdade é que na Tunísia existe uma situação política que faz com que muitas crianças cheguem à Itália e a Itália é incapaz de administrar esta pressão migratória", destacou.



Segundo o ministério do Interior italiano, mais de 36.000 pessoas chegaram à Itália através do Mediterrâneo este ano, frente a cerca de 9.000 no mesmo período em 2022.