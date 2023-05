Presidente iraniano pede unidade contra Israel para acelerar sua derrota

A unidade contra Israel é necessária para acelerar sua derrota, declarou Ebrahim Raisi nesta quinta-feira (4), no segundo dia de sua visita a Damasco, a primeira de um presidente iraniano na Síria desde 2010.



"Hoje, mais do que nunca, a unidade e a coesão das forças de resistência - da região e do mundo islâmico - são necessárias para acelerar a derrota do regime sionista", sublinhou Raisi, em um encontro com um grupo de "Comandantes da resistência palestina" no Palácio Presidencial em Damasco, segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA.



O "eixo de resistência" é o termo usado para se referir aos movimentos palestinos, libaneses, sírios e outros, contrários a Israel e próximos ao Irã, que fornece apoio financeiro e logístico.



Grande inimigo de Israel, o Irã é um dos principais aliados da Síria, país dilacerado por uma guerra civil há 12 anos.



Teerã nunca deixou de fornecer apoio econômico, político e militar ao regime do presidente Bashar Al Assad, o que ajudou a inclinar o conflito a seu favor.



Raisi assinou um memorando de entendimento com Assad na quarta-feira para um plano de cooperação estratégica em vários campos.



Nesta quinta-feira, o presidente iraniano também participará de um fórum de empresários dos dois países.



Desde 2019, a intensidade dos combates na Síria diminuiu consideravelmente. Graças a seus aliados russos e iranianos, o regime sírio agora controla a maior parte dos territórios perdidos após o início do conflito em 2011, que causou mais de 500 mil mortos.