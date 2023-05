Casa Branca convida gigantes da IA para reunião sobre alcance e regulamentação

A Casa Branca convidou executivos de empresas do setor de Inteligência Artificial (IA), como Google, Microsoft, OpenAI e Anthropic, para uma reunião nesta quinta-feira (4) sobre os riscos associados a esta tecnologia com vários membros do governo, incluindo a vice-presidente Kamala Harris.



"Nosso objetivo é ter uma discussão franca sobre os riscos atuais e a curto prazo que percebemos no desenvolvimento da IA", afirma o texto do convite, ao qual a AFP teve acesso.



O governo também pretende discutir "passos para reduzir os riscos e outras maneiras nas quais possamos trabalhar juntos para assegurar que os americanos serão beneficiados pelos avanços da IA, ao mesmo tempo que estão protegidos de perigos".



Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI) e Dario Amodei (Anthropic) confirmaram participação, segundo a Casa Branca.



A Inteligência Artificial é parte da vida cotidiana há anos, dos algoritmos de recomendação das redes sociais até os eletrodomésticos de última geração.



Porém, o grande sucesso desde o fim do ano passado do ChatGPT, a interface de IA generativa da OpenAI, uma empresa emergente amplamente financiada pela Microsoft, foi o ponto de partida para uma corrida por sistemas cada vez mais intuitivos e eficientes, que são capazes de gerar textos, imagens e códigos de programação cada vez mais complexos.



O lançamento do ChatGPT provocou grade entusiasmo e preocupações em uma nova escala, em particular depois que Sam Altman, CEO da OpenAI, antecipou a próxima geração da chamada IA "geral", na qual os programas serão "mais inteligentes que os humanos em geral".



