Inundações em Ruanda deixam ao menos 130 mortos

Ruanda continua avaliando, nesta quinta-feira (4), os danos provocados pelas enchentes que até ao momento provocaram 130 mortos, segundo o último balanço desta catástrofe, entre as mais mortais dos últimos anos.



Chuvas torrenciais na noite de terça e quarta-feira causaram enchentes e deslizamentos de terra devastadores nas províncias do norte, oeste e sul.



"O número de mortos agora é de 130 pessoas", disse à AFP o porta-voz adjunto do governo de Ruanda, Alain Mukuralinda, acrescentando que cinco pessoas desaparecidas ainda estão sendo procuradas.



Outras 77 pessoas ficaram feridas, das quais 36 ainda estavam hospitalizadas na manhã desta quinta-feira.



"Não sabemos o número total de desabrigados neste momento, a contagem está em andamento. O que sabemos é que mais de 5.100 casas foram destruídas e todas abrigavam famílias", disse Mukuralinda.



No distrito de Karongi, na província ocidental, mais de 370 famílias, ou mais de 1.440 pessoas, foram realocadas para abrigos temporários, segundo a Agência de Radiodifusão de Ruanda (RBA), que administra rádio e televisão públicas.