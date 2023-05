O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou nesta quinta-feira (4) à sede do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, em meio a medidas de segurança reforçadas.



Zelensky, que viajou na quarta-feira à noite para a Holanda, se reunirá com os representantes do TPI, onde uma bandeira ucraniana foi hasteada.



O TPI emitiu em março um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e investiga supostos crimes de guerra do exército russo na Ucrânia.