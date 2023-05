Rússia lança 24 drones contra a Ucrânia e 18 são derrubados

A Rússia lançou nas últimas horas 24 drones de ataque contra a Ucrânia, que conseguiu derrubar 18 aparelhos, anunciou a Força Aérea de Kiev.



"Os invasores lançaram até 24 drones de ataque (...) A Força Aérea da Ucrânia, em cooperação com outras unidades de defesa aérea, derrubou 18 drones de ataque", afirma um comunicado divulgado no Telegram.



Na quarta-feira, Moscou acusou Kiev de tentar atacar o Kremlin com drones para assassinar o presidente Vladimir Putin. O governo russo prometeu uma resposta dura.



A Ucrânia negou qualquer envolvimento em tal ação e os aliados ocidentais de Kiev também expressaram dúvidas sobre as acusações da Rússia.



Na capital ucraniana, o comandante da administração militar da cidade, Serguei Popko, disse que, de acordo com as informações preliminares, "todos os mísseis e veículos aéreos não tripulados inimigos foram destruídos sobre Kiev pelas forças de defesa aérea".



Popko afirmou que esta foi a terceira tentativa de ataque na capital em maio. "Nossa cidade não registrava tamanha intensidade nos ataques desde o início do ano", afirmou.



O comandante militar destacou que alguns destroços dos drones abatidos caíram em diferentes partes de Kiev, sem provocar feridos.