Israel anuncia morte de três palestinos suspeitos de assassinatos

As forças de segurança israelenses mataram três palestinos em uma operação nesta quinta-feira (4) em Nablus, na Cisjordânia ocupada, anunciaram o exército e o ministério da Saúde palestino.



O exército israelense afirmou que os três palestinos mortos eram responsáveis pelos assassinatos de uma anglo-israelense e suas duas filhas no mês passado na cidade de Hamra (Cisjordânia).



Dois suspeitos eram membros do movimento Hamas e o terceiro era acusado de prestar ajuda à dupla, de acordo com o exército.



O ministério palestino da Saúda afirmou que "dois mártires ficaram com os rostos tão desfigurados pela intensidade dos tiros que está difícil identificá-los".



A operação mobilizou o exército, a polícia e o serviço de segurança Shin Bet, informaram as Forças Armadas.



O Shin Bet descreveu os suspeitos mortos como os "assassinos de Leah, Maia e Rina Dee", que faleceram em 7 de abril em um ataque contra seu veículo nas proximidades de Hamra.