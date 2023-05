Criminoso sexual é suposto autor da morte de 6 pessoas nos EUA

Seis pessoas que foram encontradas mortas na segunda-feira em uma casa no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, parecem ter sido assassinadas a tiros por um criminoso sexual condenado, que depois se suicidou, informou a polícia local nesta quarta (3).



"A evidência é que Jesse McFadden assassinou seis pessoas e depois se suicidou", disse aos jornalistas o chefe de polícia de Okmulgee, Joe Prentice.



"Para além disso, não sei qual foi seu processo de pensamento, se planejou isso e, se foi o caso, durante quanto tempo", disse Prentice.



Entre as vítimas estavam a esposa de McFadden, Holly Guess McFadden, de 35 anos, e seus três filhos, que tinham entre 13 e 17 anos.



Também morreram duas amigas adolescentes da família, de 14 e 16 anos, que tinham vindo passar a noite na casa dos McFadden, informou a emissora local Fox 23.



Prentice disse que todas as vítimas foram alvejadas na cabeça.



Os sete corpos foram encontrados n início desta semana em uma casa em Henryetta, um pequeno povoado ao sul de Tulsa, a segunda maior cidade do estado.



Jeanette Mayo, mãe de Holly Guess McFadden, disse que sua filha estava casada com McFadden, a quem descreveu como um "monstro".



"Minha filha amava seus filhos e sim, se casou com o homem que os matou, mas se deixou enganar por seu charme", escreveu ela no Facebook.



McFadden, de 39 anos, foi condenado por estupro em 2003. Em outro caso separado, também foi acusado de posse de pornografia infantil e de tentar manter relações sexuais com uma pessoa menor de idade.



Ele deveria ter se apresentado em um tribunal para responder a essas acusações na segunda-feira, mas não apareceu, segundo a imprensa local.