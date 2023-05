Wall Street fecha em queda após Fed descartar queda de juros nos EUA

A Bolsa de Nova York caiu, nesta quarta-feira (3), depois que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, descartou qualquer corte nas taxas de juros no curto prazo.



O índice Dow Jones cedeu 0,80%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,46% e o ampliado S&P; 500 baixou 0,70%.



Os índices estavam em alta antes da decisão do Fed de elevar suas taxas em um quarto de ponto percentual, para uma faixa entre 5% e 5,25%, pela primeira vez em mais de 15 anos.



A reação inicial do mercado foi positiva, já que o Fed não sinalizou futuras altas, ao contrário da reunião anterior.



No entanto, Powell declarou à imprensa que nesta quarta "não foi tomada uma decisão sobre uma pausa", e que não descartava novas elevações nos próximos meses.



Ele descartou um ou mais cortes nas taxas no curto prazo enquanto a economia americana seguir o caminho previsto pelo Fed de uma recessão "suave". Isso desagradou os investidores e baixou os índices acionários.