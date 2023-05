Inundações deixam mais de cem mortos em Ruanda

Mais de cem pessoas morreram em inundações no norte e no oeste de Ruanda, informaram autoridades locais, nesta quarta-feira (3).



"Até o dia de hoje", 127 pessoas morreram nas províncias do oeste, do norte e do sul, após as fortes chuvas registradas na madrugada desta quarta, informou a Presidência.



Anteriormente, a Agência de Radiodifusão de Ruanda (RBA), que supervisiona os meios de comunicação audiovisuais públicos, havia divulgado um primeiro balanço de 109 mortos.



Nos distritos mais afetados, de Rubavu, Ngororero, Nyabihu (oeste), Gakenke, Burera, Musanze (norte) e Nyamagabe (sul), são realizadas operações de resgate para permitir "a evacuação e a realocação temporária dos moradores das regiões afetadas e em alto risco", acrescentou a Presidência, alertando que "as chuvas continuam".



Imagens postadas na conta do Twitter da RBA mostram casas desabadas, estradas bloqueadas por deslizamentos de terra, campos inundados e escorregamentos de lama.



No leste da África, as inundações são frequentes durante a estação chuvosa.



Em maio de 2020, ao menos 65 pessoas morreram em Ruanda devido às chuvas intensas que também deixaram ao menos 194 mortos no Quênia.



No fim de 2019, dois meses de chuvas persistentes provocaram inundações e deslizamentos que causaram a morte de pelo menos 265 pessoas, obrigando centenas de milhares de moradores a deixarem suas casas, sobretudo em Burundi, Quênia, Tanzânia, Uganda e Sudão do Sul.