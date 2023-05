Trump critica ausência de Biden na coroação de Charles III

O ex-presidente americano Donald Trump criticou seu sucessor no cargo, Joe Biden, por não assistir à coroação de Charles III no sábado, em uma entrevista à rede britânica GB News, divulgada nesta quarta-feira (3).



"Acho que é difícil para ele fazer isso fisicamente", declarou Trump, de 76 anos, em entrevista a Nigel Farage, ex-líder do partido antieuropeu e anti-imigração Ukip, atualmente apresentador de televisão.



Trump, que lançou sua campanha para disputar a Presidência com Biden em 2024, se declarou "surpreso" com o fato de que o atual presidente não participaria da cerimônia de coroação e qualificou este gesto como "desrespeitoso".



Entrevistado em um campo de golfe de sua propriedade situado na Escócia, Trump garantiu que, se estivesse no poder, compareceria à cerimônia.



Biden, de 80 anos, será representado por sua esposa Jill na coroação.



Nenhum presidente americano participou da cerimônia de coroação de um monarca britânico, lembraram recentemente autoridades americanas e britânicas.



A Casa Branca insistiu que a ausência de Biden, que não esconde o orgulho por suas raízes irlandesas, "não é um desprezo". Além disso, Biden aceitou o convite do rei para realizar uma visita de Estado ao Reino Unido.