EUA aprova primeira vacina do mundo contra vírus sincicial respiratório

Os Estados Unidos aprovaram, nesta quarta-feira (3), a primeira vacina do mundo contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite, para adultos de 60 anos ou mais, informaram as autoridades sanitárias.



A autorização para a vacina Arexvy, da gigante farmacêutica britânica GSK, "é um feito importante em termos de saúde pública na prevenção de uma doença que pode ser mortal", afirmou, em nota, Peter Marks, dirigente da FDA, a agência americana reguladora de medicamentos.



O vírus VSR é muito disseminado e contagioso e é conhecido, sobretudo, por causar bronquiolite (infecção dos brônquios pequenos) em crianças durante o inverno.



No entanto, também afeta adultos e pode ser perigoso para os idosos quando provoca infecção respiratória (bronquiolite ou pneumonia).



Segundo as autoridades sanitárias americanas, este vírus causa entre 6.000 e 10.000 mortes em pessoas maiores de 65 anos nos Estados Unidos.



A autorização da FDA se baseia em um teste clínico com aproximadamente 25.000 participantes, dos quais metade recebeu a vacina e a outra metade, um placebo.



Descobriu-se que a vacina tem efetividade de 83% na prevenção de infecções do trato respiratório inferior.



Na semana passada, esta mesma vacina recebeu a opinião favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



Os laboratórios Pfizer e Moderna também desenvolvem suas próprias vacinas contra o VSR para idosos.