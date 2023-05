O Federal Reserve (Fed, banco central americano) anunciou, nesta quarta-feira (3), o décimo aumento consecutivo das taxas básicas de juros nos Estados Unidos, de 0,25 ponto percentual, para enfrentar a inflação e apesar do desaquecimento da economia e da recente crise bancária no país.



A principal taxa de juros americana se situa agora entre 5,00% e 5,25%, a mais alta desde 2006, após uma decisão unânime. Os dirigentes do Fed afirmam que vão observar os efeitos das sucessivas decisões para determinar se vão endurecer ainda mais sua política monetária a fim de trazer a inflação para a meta de 2,00%.