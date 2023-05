Oito estudantes e um segurança morrem baleados em escola na Sérvia

Oito estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros nesta quarta-feira (3) - e outros seis estudantes e uma professora ficaram feridos - por um aluno que foi detido, informaram as autoridades da Sérvia.



"Oito crianças e um segurança morreram, enquanto seis crianças e uma professora ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou, em nota, o Ministério do Interior do país balcânico.



Entre os menores que foram mortos estão sete meninas e um menino, nascidos em 2009, 2010 e 2011, informou o chefe da polícia de Belgrado, Veselin Milic, em coletiva de imprensa.



As autoridades identificaram o suposto atirador como Kosta Kecmanovic, um estudante de 13 anos, detido no pátio da escola como "suspeito de ter atirado várias vezes contra alunos e um segurança da escola com uma arma pertencente a seu pai".



Segundo Milic, o suspeito chegou à escola com um revólver 9 milímetros, outro de menor calibre e quatro coquetéis Molotov em sua mochila.



O adolescente abriu fogo ao entrar na escola, matando primeiro o segurança e três estudantes que estavam nos corredores, antes de entrar em uma "aula de história".



"Tão rápido quanto entrou pela porta, atirou na professora e nos outros alunos", disse Milic.



Astrid Merlini, cuja filha estava na escola, afirmou que os professores rapidamente esconderam as crianças.



O presidente do município de Vracar, Milan Nedeljkovic, já havia declarado que o segurança foi a primeira vítima porque "tentou evitar a tragédia", colocando-se "na frente do jovem que estava atirando", acrescentou em declarações divulgadas pela televisão estatal, RTS.



"Filme de terror" -



A polícia foi avisada primeiro pelo subdiretor da escola, mas dois minutos depois o próprio agressor a chamou. "Disse que atirou em várias pessoas na escola de ensino fundamental", assegurou Milic.



Afirmou também que o suspeito "planejou o ataque a tiros durante um mês e fez uma lista das crianças que planejava matar".



"Parece um videogame ou um filme de terror, o que indica que planejou detalhadamente, por salas, a quem atingir", acrescentou Milic.



O ministro do Interior, Bratislav Gasic, disse que o pai do suspeito, proprietário das armas utilizadas, também estava sob custódia.



"O pai afirma que as armas estavam guardadas em um cofre com código, mas pelo que parece o menino conhecia a senha, já que conseguiu pegar as pistolas e três carregadores com 15 balas cada um", disse Gasic.



O ministro de Educação, Branko Ruzic, qualificou o ataque como a "maior tragédia" ocorrida no sistema escolar sérvio e anunciou três dias de luto e que, na quinta-feira, um minuto de silêncio será observado em todas as escolas.



- Escolas de Belgrado fechadas -



As autoridades não forneceram nenhuma informação adicional sobre o suposto atirador e negaram informações veiculadas pela imprensa de que um assédio escolar (bullying) seria um possível motivo para o ataque.



Milika Asanin, diretora do principal hospital de Belgrado, afirmou que vários feridos estavam sendo operados.



"Um estudante se encontra em estado grave, com ferimentos de bala no peito e no pescoço, e outro estudante foi ferido na parte inferior da perna", declarou Asanin ao canal de notícias RTS.



"Uma estudante foi ferida no estômago e nos dois braços, enquanto a professora foi ferida no estômago e nas duas mãos", acrescentou.



Todas as escolas de Belgrado foram fechadas após o ataque.



Este tipo de violência armada é extremamente raro na Sérvia, país que exige uma autorização especial para a compra de armas de fogo.