Meta alerta para malware que se passa por inteligência artificial

A Meta, empresa matriz do Facebook, Instagram e Whatsapp, advertiu, nesta quarta (3), que os hackers estão aproveitando o interesse que as novas ferramentas de inteligência artificial (IA), como o Chatgpt, despertam, para induzir os internautas a instalar códigos maliciosos em seus dispositivos.



Em abril, os analistas de segurança da gigante das redes sociais encontraram um software malicioso que se fazia passar pelo ChatGPT ou ferramentas de IA similares, disse a jornalistas o diretor de segurança da informação da Meta, Guy Rosen.



Recordou que os atores mal-intencionados (hacker, spammers, entre outros) sempre estão à espreita das últimas tendências que "capturam a imaginação" do público, como o ChatGPT. Essa interface da OpenAI, que permite um diálogo fluido com humanos para gerar código e textos como mensagens de e-mail e dissertações, tem gerado grande entusiasmo.



Rosen disse que a Meta detectou extensões de navegadores de internet falsas que afirmam conter ferramentas de IA generativa, mas, na realidade, contêm software malicioso desenhado para infectar dispositivos,



É comum que os atores mal-intencionados captem o interesse dos internautas com desenvolvimentos atraentes, enganando as pessoas para que cliquem em links com armadilhas explosivas ou baixem programas que roubam dados.



"Vimos isso em outros assuntos populares, como as fraudes motivadas pelo imenso interesse nas moedas digitais", disse Rosen. "A partir da perspectiva de um ator mal-intencionado, o ChatGPT é a nova criptomoeda", apontou.



A Meta detectou e bloqueou mais de mil sites que se promovem como ferramentas similares ao ChatGPT, mas que na realidade são armadilhas criadas por hackers, segundo a equipe de segurança da empresa de tecnologia.



A gigante tecnológica ainda não viu que a IA generativa seja utilizada como algo além que uma isca por parte dos hackers, mas está se preparando para que seja usada como arma, algo que considera inevitável, disse Rosen.



"A IA generativa é muito promissora e os atores mal-intencionados sabem disso, por isso que todos nós devemos estar muito atentos", afirmou.



Ao mesmo tempo, as equipes da Meta estão vendo maneiras de utilizar a IA generativa para se defender dos hackers e de suas enganosas campanhas online.



"Temos equipes que já estão pensando em como se poderia abusar (da IA generativa) e as defesas que devemos implementar para neutralizar isso", disse o chefe de política de segurança da Meta, Nathaniel Gleicher, durante a mesma sessão informativa.



"Nós estamos nos preparando para isso", assegurou Gleicher.



