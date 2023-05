Os Estados Unidos disseram nesta quarta-feira (3) que estão recebendo com extrema cautela as declarações da Rússia, que alegou ter derrubado dois drones ucranianos que tinham como alvo o Kremlin, em Moscou.



"Vi a informação. Não posso validá-la, não sabemos", disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em evento em Washington. "Eu tomaria muito cuidado com qualquer coisa vinda do Kremlin", acrescentou.