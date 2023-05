Kremlin acusa Ucrânia de tentar matar Putin; Kiev nega

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (3) que derrubou dois drones ucranianos que tinham o Kremlin como alvo e denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin, a poucos dias do grande desfile militar de 9 de maio.



"Durante a noite, o regime de Kiev tentou atacar o Kremlin (...) com dois drones direcionados contra o Kremlin que foram desativados graças à utilização de sistemas de radar de guerra eletrônica", afirmou a presidência russa em um comunicado.



"Consideramos estas ações como uma tentativa de ato terrorista e um atentado contra a vida do presidente", acrescentou o Kremlin, que também informou que o chefe de Estado russo não ficou ferido.



Um vídeo publicado por alguns meios de comunicação russos nas redes sociais mostra uma coluna de fumaça sobre o Kremlin durante a noite. Não foi possível confirmar a autenticidade das imagens com fontes independentes. De acordo com a presidência russa, "não há nenhuma vítima ou dano provocado pela queda e dispersão dos fragmentos" dos drones sobre o Kremlin.





Leia também: Rússia afirma que drone ucraniano caiu perto de Moscou

"Consideramos estas ações como uma tentativa de ato terrorista e um atentado contra a vida do presidente", disse o Kremlin (foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Alguns drones caíram na região de Moscou nos últimos meses, mas esta é a primeira vez que um ataque atribuído a Kiev acontece no coração da capital russa, que fica a quase 500 km da fronteira com a Ucrânia. O governo da Ucrânia negou qualquer envolvimento no suposto ataque denunciado pela Rússia."A Ucrânia não tem nada a ver com os ataques com drones contra o Kremlin", declarou Mikhailo Podolyak, conselheiro da presidência. "A Ucrânia não ataca o Kremlin porque, para começar, isto não resolve nenhum problema militar", acrescentou. "As informações apresentadas pela Rússia devem ser consideradas apenas como uma tentativa de preparar um contexto que possa servir de desculpa para um ataque terrorista em larga escala na Ucrânia", disse Podolyak.Um ataque contra o Kremlin "incitaria a Rússia a ações ainda mais radicais contra nossa população civil", acrescentou o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky. A tentativa de ataque denunciada pelo Kremlin acontece a poucos dias das comemorações do "Dia da Vitória", 9 de maio, quando a Rússia celebra a derrota da Alemanha nazista em 1945.O Kremlin anunciou que o desfile de 9 de maio em Moscou acontecerá de acordo com o programado, apesar do ataque. "O desfile vai acontecer. Não há mudanças no programa", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov. A prefeitura de Moscou anunciou a proibição de voos de drones na capital da Rússia.