Estudante abre fogo e mata nove pessoas em escola de Belgrado

Oito estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros nesta quarta-feira (3) - e outros seis estudantes e uma professora ficaram feridos - por um aluno que foi detido, informaram as autoridades da Sérvia.



O incidente provocou um grande choque neste país dos Bálcãs, onde os ataques a tiros em escolas são raros.



"Oito crianças e um segurança morreram no ataque a tiros que aconteceu esta manhã na escola do ensino básico Vladislav Ribnikar, em Vracar, enquanto seis crianças e uma professora ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou o ministério do Interior em um comunicado.



O suspeito, um adolescente de 14 anos, foi encontrado no pátio da escola e detido.



O ministério informou que o jovem é "suspeito de atirar diversas vezes contra alunos e um segurança da escola com uma pistola que pertence a seu pai".



"Todas as forças policiais estão no local e trabalham para esclarecer os fatos e circunstâncias que levaram a esta tragédia", afirmou o ministério.



No final da manhã, o presidente do município de Vracar, Milan Nedeljkovic, havia declarado à imprensa que o guarda da escola estava morto e que vários estudantes e uma professora de História ficaram feridos.



O segurança "tentou evitar a tragédia e foi a primeira vítima", disse Nedeljkovic. "Provavelmente a tragédia teria sido ainda maior se este homem não tivesse ficado na frente do jovem que estava atirando", acrescentou.



Ele disse que a professora está em estado crítico.



- Escolas de Belgrado fechadas -



Pouco depois do ataque, que aconteceu por volta de 8H40 (3H40 de Brasília), a polícia isolou o perímetro da escola, para onde foram enviadas diversas ambulâncias para transportar os feridos, diante dos olhares de pais atônitos.



Milika Asanin, diretora do principal hospital de Belgrado, afirmou que vários feridos estavam sendo operados.



"Um estudante se encontra em estado grave, com ferimentos de bala no peito e no pescoço, e outro estudante foi ferido na parte inferior da perna", declarou Asanin ao canal de notícias RTS.



"Uma estudante foi ferida no estômago e nos dois braços, enquanto a professora foi ferida no estômago e nas duas mãos", acrescentou.



Todas as escolas de Belgrado foram fechadas após o tiroteio, segundo a imprensa estatal.



Astrid Merlini, que tem uma filha matriculada na escola atacada, disse que os professores rapidamente esconderam as crianças durante o tiroteio.



"Quando minha filha viu o segurança cair, ela correu de volta para a sala. Assustada, contou à professora que um tiroteio estava acontecendo", disse Merlini.



"A professora imediatamente colocou as crianças a salvo, ao trancar a sala", acrescentou.



A violência com armas nas escolas é rara na Sérvia, país que exige uma autorização especial para a compra de uma arma de fogo.