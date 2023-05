Mais de cem mortos em inundações em Ruanda

Mais de cem pessoas morreram em inundações no norte e no oeste de Ruanda, anunciou nesta quarta-feira (3) a Agência de Radiodifusão de Ruanda (RBA), que supervisiona os veículos de comunicação audiovisuais públicos, citando informações das autoridades locais.



"A chuva que caiu ontem à noite (terça-feira) provocou um desastre nas províncias do norte e oeste. Atualmente, os números provisórios divulgados pela administração destas províncias indicam que 109 pessoas foram declaradas mortas", escreveu a RBA em seu site.



"A província do oeste é a mais afetada pelo desastre, onde os números provisórios apontam para 95 mortos, enquanto 14 pessoas morreram na província do norte", detalhou, acrescentando que algumas infraestruturas foram destruídas.



As imagens postadas na conta do Twitter da RBA mostram casas desabadas, estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e campos inundados.