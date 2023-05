Zelensky diz que os EUA não o alertaram sobre vazamento de documentos sigilosos

Washington não alertou Kiev sobre o vazamento de documentos sigilosos em fóruns da Internet, cujo conteúdo incluía informações confidenciais sobre os esforços de guerra da Ucrânia, antes de serem publicados na mídia no mês passado, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ao The Washington Post.



A falha de segurança revelou preocupações de Washington sobre uma contraofensiva iminente das forças de Kiev contra as tropas russas, bem como dúvidas sobre a defesa aérea ucraniana.



"Não recebi nenhuma informação da Casa Branca ou do Pentágono com antecedência", disse Zelensky ao jornal em entrevista em Kiev na segunda-feira.



"Não tínhamos essa informação. Eu pessoalmente não tinha. É definitivamente uma história ruim", acrescentou, chamando a situação de "improdutiva".



Falando à CNN, o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder, não confirmou nem negou a alegação de Zelensky, dizendo apenas que Washington continua "comprometido em trabalhar em estreita colaboração com a Ucrânia e nossos parceiros internacionais para garantir que eles tenham assistência na segurança necessária de que precisam para defender seu país".



Jack Teixeira, de 21 anos e especialista em tecnologia da informação da Guarda Aérea Nacional americana, é acusado de postar material classificado online, no que foi o vazamento governamental mais sério da década.



No mês passado, ele foi preso e indiciados por duas acusações pelo vazamento, que o Pentágono disse representar "um risco muito sério" para a segurança nacional.



"Qualquer coisa que informe nosso inimigo antes do tempo, de uma forma ou de outra, acaba sendo uma desvantagem para nós", declarou Zelensky ao Post, recusando-se a confirmar ou negar a veracidade do material publicado.



Os documentos também continham informações sobre baixas russas e ucranianas e gastos com equipamentos, detalhes sobre avistamentos de voos da Otan no Mar Negro e registros que apontavam para a vigilância dos EUA na Ucrânia.