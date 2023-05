Governo colombiano e ELN buscam cessar-fogo com participação social

O governo colombiano e a guerrilha do ELN propõem alcançar um cessar-fogo que inclua a participação da sociedade no processo de paz, concordaram as partes, ao iniciar, nesta terça-feira (2), a terceira rodada de negociações em Havana.



"Temos a imensa responsabilidade de encontrar juntos a saída para essa guerra envelhecida", disse na abertura desse terceiro ciclo de conversas a senadora María José Pizarro, representando o governo colombiano.



"A melhor forma de contribuir com soluções para o conflito armado é que terminemos essa rodada com o acordo para a participação da sociedade, para a construção da paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o acordo de cessar-fogo que deve ter como eixo fundamental que o povo não sofra", disse a senadora.



As delegações chegam a Havana depois que o processo, impulsionado pelo presidente Gustavo Petro, se iniciou em novembro na Venezuela e continuou em março no México.



"Apostamos em conseguir o que propomos na rodada do México, de chegar ao cessar-fogo e a participação da sociedade", disse, por sua vez, Pablo Beltrán, chefe da delegação do ELN durante a instalação da mesa.



"Os setores marginalizados e explorados de sempre não podem ser simplesmente espectadores desse processo", acrescentou.



- "Regionalizar" -



Nesta terça-feira, em Madri, o presidente Petro comentou o processo que busca uma solução negociada para a violência.



"Os processos de paz sempre devem chegar a um cessar-fogo, caso contrário, não adianta falar em paz", disse Petro. "Temos uma proposta de regionalizar os cessar-fogos, que podem crescer progressivamente no âmbito da geografia nacional".



O governo espera chegar a um acordo de cessar-fogo com o ELN antes das eleições regionais de outubro na Colômbia, explicou Otty Patiño, negociador do governo.



"A ideia é acordar uma cessação temporária com vocação e profundidade, de forma que seja irreversível", disse Patiño à imprensa ao final da instalação da mesa.



No México, ambas as delegações haviam pactuado o cessar-fogo com ações humanitárias para baixar a intensidade do conflito e facilitar a participação da população.



No entanto, as negociações estiveram a ponto de serem rompidas pelo mortal ataque perpetrado no final de março pelo ELN próximo à fronteira com a Venezuela, que deixou dez militares mortos.



Nesta terça-feira, Nicolás Rodríguez Bautista, conhecido como "Gabino", voltou a integrar a comissão negociadora. Este comandante tornou-se o chefe máximo do ELN, cargo que renunciou por motivos de saúde em 2021, quando se estabeleceu em Cuba.



A guerrilha, que no próximo ano completará 60 anos de insurgência armada, se negou a fazer parte de uma trégua bilateral que Petro propôs no Ano Novo.



Ensanguentada por meio século de conflito armado, a Colômbia tentou inúmeras negociações de paz com os grupos armados, muitas delas falidas. Em 2016, um histórico pacto desarmou a poderosa guerrilha das Farc e a transformou em partido político.



A delegação do ELN volta a Havana, de onde saiu em setembro de 2022, depois de permanecer em Cuba desde 2018, quando iniciou negociações com o governo do presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).



Seu sucessor, Iván Duque (2018-2022), encerrou as conversas em 2019, após um ataque a uma academia de polícia em Bogotá. Duque, então, reativou os mandados de prisão contra os negociadores do grupo armado e exigiu suas extradições.



A situação abriu caminho para que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump incluísse o país caribenho na lista de Estados que patrocinam o terrorismo.



A senadora Pizarro disse nesta terça-feira que a "maior homenagem" para Havana é que o processo de paz "é absolutamente irreversível e que, como resultado, Cuba deve ser retirada desta lista nefasta o quanto antes".