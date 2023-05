Princesa Anne rejeita ideia de uma monarquia 'reduzida'

A princesa Anne, filha da falecida rainha Elizabeth II, afirmou que reduzir o tamanho da monarquia britânica "não é uma boa ideia", durante uma entrevista à radiotelevisão pública canadense CBC, antes da coroação de seu irmão no próximo fim de semana.



Charles III assumirá no sábado como chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth, incluindo Canadá, Austrália e Nova Zelândia.



"Do meu ponto de vista, não acho que seja uma boa ideia. Realmente não sei o que mais podemos fazer", declarou a princesa de 72 anos à CBC, referindo-se às medidas tomadas nos últimos anos para reduzir o estilo de vida da família Windsor.



Este projeto foi mencionado "em um momento em que havia mais pessoas" na família real, observou.



Segundo a imprensa britânica, Charles III pode decidir diminuir o número de funcionários a seu serviço e o número de membros da família real encarregados de representá-lo em suas missões oficiais, a fim de reduzir custos para os contribuintes britânicos.



A princesa Anne, que é a 16ª na linha de sucessão ao trono britânico, é considerada a mais ativa da família real, tendo participado de 214 eventos oficiais em 2022.



Ela acrescentou que não espera grandes mudanças no funcionamento da instituição sob o reinado de seu irmão mais velho.



Anne apontou, ainda, que a família real irá apoiar Charles em seu papel de rei, assim como fez com sua mãe, a rainha Elizabeth II, até sua morte, aos 96 anos, em setembro de 2022.



A princesa deu estas declarações quatro dias antes da coroação de Charles III, prevista para sábado na Abadia de Westminster, em Londres, evento no qual são esperados milhares de britânicos e turistas, assim como muitas figuras políticas.



No Canadá, vários eventos foram programados para marcar o início do reinado de Charles, incluindo apresentações de música indígena, o lançamento de um novo selo e uma salva de 21 tiros disparados do Parliament Hill.



Os canadenses estão divididos quanto à monarquia: 54% acreditam que o país deveria acabar com seus laços formais com a realeza, cujo papel hoje é em grande parte cerimonial.



Só 56% confiam em que Charles III fará um bom trabalho como rei, em comparação com os mais de 80% que apoiavam sua mãe.



"Gostaria apenas de salientar que a monarquia dá à Constituição (canadense) um certo grau de estabilidade no longo prazo. Na verdade, é muito difícil conseguir de outra forma", disse a princesa Anne.



