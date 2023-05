Os líderes do exército e as forças paramilitares em guerra no Sudão concordaram com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio, em conversa por telefone com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul nesta terça-feira (2).



"O general Abdel Fattah al-Burhan (...) e o general Mohamed Hamdane Daglo (...) concordaram em princípio com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio", anunciou o ministério em comunicado.