Estilista russo Valentin Yudashkin morre aos 59 anos

O estilista russo Valentin Yudashkin, que participou da Paris Fashion Week por anos até ser excluído por não condenar a ofensiva na Ucrânia, morreu aos 59 anos.



Um porta-voz de sua marca de moda informou à AFP nesta terça-feira (2) que "Yudashkin faleceu".



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à imprensa que Yudashkin "forneceu uma grande contribuição para o desenvolvimento da cultura russa".



O presidente Vladimir Putin "expressa suas mais profundas condolências", disse Peskov.



O estilista lutava contra um câncer há vários anos, segundo a mídia russa.



Em 1991, a coleção Fabergé de Yudashkin retomou os ovos decorativos e causou sensação em Paris.



Desde então, participou regularmente da Paris Fashion Week com coleções por vezes inspiradas na sua terra natal, como "Ballet" ou "Catherine the Great".



Em 2008, ajudou a desenhar os uniformes do exército russo.



Em março de 2022, a Federação Francesa de Moda cancelou o desfile do russo por não condenar a ofensiva na Ucrânia.