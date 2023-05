O exército israelense disse ter disparado contra a Faixa de Gaza em resposta a foguetes lançados anteriormente do enclave palestino contra Israel, provocando uma nova descarga de projéteis, observaram jornalistas da AFP.



Israel usou tanques para os disparos, disse o Exército, e sirenes de alerta soaram à tarde perto da fronteira de Gaza, enquanto jornalistas no enclave viram novos foguetes lançados contra o território israelense.



A troca de disparos ocorreu horas após a morte do prisioneiro Khader Adnan, de 45 anos, quase três meses depois de ele ter sido detido na Cisjordânia ocupada por seus vínculos com o movimento palestino Jihad Islâmica.