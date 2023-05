Sete corpos encontrados em busca por adolescentes desaparecidas nos EUA

Sete corpos foram encontrados na segunda-feira (1º) no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, durante uma busca policial por duas adolescentes desaparecidas, informou a imprensa americana.



As vítimas não foram identificadas e as autoridades não informaram se incluíam as meninas desaparecidas, de 14 e 16 anos, que foram vistas com uma pessoa condenada por agressão sexual, informou o The New York Times.



Mas o xerife do condado de Okmulgee, Eddy Rice, disse ao jornal que a busca pelas adolescentes foi cancelada depois que os sete corpos foram encontrados na pequena cidade de Henryetta, ao sul de Tulsa.



"Acreditamos ter encontrado tudo o que procurávamos esta manhã", disse Rice, acrescentando que uma investigação de homicídio foi aberta.



O jornal Tulsa World informou que Rice disse que as autoridades acreditavam que dois dos sete corpos encontrados eram dos adolescentes desaparecidos.



Segundo o jornal, os corpos foram encontrados em uma propriedade onde residia um homem que já foi condenado por agressão sexual, Jesse L. McFadden.



Um aviso de procurado foi emitido na segunda-feira dizendo que os dois adolescentes foram vistos pela última vez às 1h22 em Henryetta e que possivelmente ambos estavam em um Chevrolet Avalanche branco com McFadden, 39.



McFadden deveria ir a julgamento na segunda-feira no condado de Muskogee por várias acusações, incluindo "pornografia infantil e tentativa de solicitar conduta sexual ou comunicação com um menor usando tecnologia", informou o Times.



Ele não compareceu ao tribunal na manhã de segunda-feira e um mandado de prisão foi emitido contra ele.