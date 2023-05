Os 75 anos de Israel em 10 datas cruciais

Dez datas importantes na história do Estado de Israel, por ocasião do 75º aniversário da proclamação de sua independência em 1948.



- 1948: Independência -



A ONU vota em 29 de novembro de 1947 a divisão da Palestina em dois Estados, um judeu e outro árabe.



O plano, rejeitado pelos países árabes, provoca uma explosão de violência entre árabes e judeus.



Em 14 de maio de 1948, David Ben Gurion proclama a independência do Estado de Israel, depois de 28 anos de mandato britânico.



Um dia depois, cinco países árabes entram em guerra contra o novo Estado. Esta primeira guerra árabe-israelense terminou em 1949 e permitiu a Israel expandir o território designado pela ONU.



Mais de 760.000 palestinos são forçados a fugir, mas quase 160.000 permanecem no novo Estado.



A Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, passa a fazer parte da Jordânia e a Faixa de Gaza do Egito.



Os sobreviventes do Holocausto migram em massa para Israel.



- 1967: Guerra dos Seis Dias -



Em 1967, Israel trava a terceira guerra árabe-israelense contra Egito, Síria e Jordânia. Em seis dias o país conquista Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Gaza, parte das Colinas de Golã sírias e da península egípcia do Sinai.



A colonização começa nestes territórios.



- 1973: Guerra do Yom Kipur -



Seis anos depois, durante a festa judaica do Yom Kipur, os Estados árabes atacam Israel, que repele o ataque, mas sofre perdas significativas.



- 1978: Paz com o Egito -



Em 17 de setembro de 1978, o primeiro-ministro israelense Menahem Begin e o presidente egípcio Anuar el Sadat assinam em Washington os acordos de Camp David, que precedem a assinatura, em 26 de março de 1979, do primeiro tratado de paz entre um país árabe e Israel.



O Egito recupera o Sinai, devolução que se torna efetiva em 1982.



O tratado é denunciado pelos países árabes e Sadat, muito criticado, é assassinado em 1981 por islamistas.



- 1982: Invasão do Líbano -



Os israelenses invadem o Líbano e cercam Beirute em junho de 1982. A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) de Yasser Arafat deve deixar o país.



As tropas israelenses ocuparam o sul do Líbano até o ano 2000.



Após o sequestro de soldados israelenses pelo movimento Hezbollah em 2006, Israel inicia outra ofensiva devastadora no Líbano.



- 1993: Acordos de Oslo -



Em dezembro de 1987, os palestinos iniciam o primeiro levante contra a ocupação israelense, a Intifada.



Em 1993, Israel e OLP assinam em Washington os Acordos de Oslo sobre a autonomia palestina, encontro marcado pelo aperto de mãos entre Arafat e o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin.



Arafat retorna triunfalmente em 1994 aos Territórios Palestinos ocupados, após 27 anos no exílio, e estabelece a Autoridade Palestina.



- 1995: Assassinato de Rabin -



Yitzhak Rabin é assassinado em Tel Aviv por um extremista judeu contrário ao processo de paz.



- 2000: Segunda Intifada -



A visita do então líder da oposição de direita israelense, Ariel Sharon, à Esplanada das Mesquitas de Jerusalém em setembro de 2000 provoca a segunda Intifada, que prossegue até 2005.



- 2005: Retirada da Faixa de Gaza -



Israel se retira em 2005 da Faixa de Gaza, contra a qual impões um bloqueio em 2007, quando o movimento islamita Hamas toma o controle do território.



Israel e Hamas travaram desde então quatro guerras em Gaza: em 2008, 2012, 2014 e 2021.



- 2009: Retorno de Netanyahu -



No fim de março de 2009, o líder do Likud (direita), Benjamin Netanyahu, retorna ao o posto de primeiro-ministro, depois de ter ocupado o cargo entre 1996 e 1999.



Em 2019 ele é indiciado por vários casos por suposta corrupção.



Depois de ser derrotado em eleições em 2021, ele consegue retornar ao poder no fim de 2022, à frente de um dos governos mais à direita da história de Israel.



Seu projeto de reforma do Judiciário provoca, a partir de janeiro de 2023, uma mobilização popular sem precedentes contra o texto que, segundo os críticos, ameaça a democracia israelense.