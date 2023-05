Mais de 100.000 pessoas fugiram do Sudão para países vizinhos devido aos combates entre o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR), informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



"Nós calculamos que mais de 100.000 pessoas fugiram do Sudão para os países vizinhos", disse Olga Sarrado, porta-voz do ACNUR, durante uma entrevista coletiva em Genebra. O conflito também provocou 334.000 deslocados internos, segundo a ONU.