Maduro e presidente eleito do Paraguai manifestam 'determinação de restabelecer' relações

O mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, falou por telefone com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, e ambos concordaram em "restabelecer, no curto prazo, as relações políticas e diplomáticas entre os dois países", informou Caracas nesta segunda-feira (1º).



Peña pertence ao Partido Colorado que, desde 1946, apenas deixou de governar no período entre 2008 e 2013. Ele venceu ontem as eleições presidenciais de seu país com 42% dos votos.



Maduro transmitiu a Peña "as felicitações do povo venezuelano após a jornada eleitoral deste domingo, 30 de abril, na qual foi eleito", diz o texto difundido pelo chanceler Yván Gil.



"O mandatário eleito agradeceu a conversa e fez chegar ao presidente Nicolás Maduro a determinação de restabelecer, no curto prazo, as relações diplomáticas e políticas entre os dois países".



O Paraguai rompeu relações com Caracas após reconhecer o opositor Juan Guaidó, que, em 2019, se autoproclamou presidente interino da Venezuela, mas nunca exerceu o poder na prática.



A Venezuela vem restabelecendo relações com outros países latino-americanos que manifestaram apoio a Guaidó e à sua cruzada para derrubar Maduro do poder com o apoio de Estados Unidos.



Brasil, Argentina, Colômbia e Peru são alguns dos países que reverteram sua postura com a chegada de novos governos.