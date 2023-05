Jornalista da Al-Jazeera é solto no Egito com melhora das relações com Catar

O Egito soltou no domingo(30) um jornalista da Al-Jazeera "depois de quatro anos" de prisão provisória, anunciou a rede de televisão catari, no marco da melhoria das relações com o Catar.



Após mais de três anos de ruptura, o Egito, junto com Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, retomaram as relações com o Catar, o qual acusavam, apesar das negativas, de apoiar grupos extremistas e criar divergências regionais.



"As autoridades egípcias libertaram nosso colega Hicham Abdelaziz, jornalista da Al-Jazeera Mubasher, após quatro anos detido", anunciou no Twitter a emissora na madrugada de domingo para segunda.



A família do jornalista confirmou seu retorno, informou.



De nacionalidade egípcia, Hicham Abdelaziz foi detido em junho de 2019 durante uma visita a sua família no Egito.



A Segurança do Estado egípcio o acusava de "pertencer a um grupo terrorista" e de "difundir falsas informações", segundo a Associação para a Liberdade de Pensamento e Expressão (AFTE) no Egito.



Em setembro de 2022, o Egito libertou Ahmed Al-Najdi, jornalista da Al-Jazeera. Outros dois repórteres do grupo catariano, Bahaa El-Din Ibrahim e Rabie El-Sheikh, continuam presos no Egito, ambos acusados dos mesmos crimes.



Afetado por uma profunda crise econômica, o Egito se aproximou do Catar, um emirado do Golfo rico em gás.