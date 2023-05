Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia

O exército israelense matou, nesta segunda-feira (1), um palestino de 17 anos em uma operação na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.



Jibril Mohammed Kamal al Laada "morreu com um tiro na cabeça" e outros seis palestinos "ficaram feridos, três deles gravemente", anunciou o ministério em nota.



Segundo o exército israelense, o incidente ocorreu no acampamento de refugiados de Aqabat Jaber, perto de Jericó.



"Durante uma operação em Aqabat Jaber, suspeitos armados atiraram contra os soldados, que responderam com munição real", afirmou o exército em nota, destacando que uma pessoa foi atingida.



O exército anunciou que deteve 17 suspeitos em operações "antiterroristas" na Cisjordânia durante a madrugada desta segunda, três deles em Aqabat Jaber.



O conflito israelense-palestino atravessa uma onda de violência crescente desde janeiro.



Esta morte eleva a 101 o número de palestinos mortos desde o começo do ano. Dezenove israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram no mesmo período, segundo um balanço da AFP, feito com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.