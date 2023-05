Ataque russo deixa um morto e três feridos na região ucraniana de Kherson

Um ataque russo na região ucraniana de Kherson (sul) deixou um morto e três feridos, informou, nesta segunda-feira (1), o chefe da administração militar regional.



A Rússia lançou, na madrugada de segunda, uma nova salva de mísseis contra cidades ucranianas, que as forças de Kiev asseguram ter derrubado em sua maioria.



"O exército russo atacou bairros residenciais de áreas povoadas da região e o prédio de uma instituição estatal no centro de Kherson", informou pelo Telegram Oleksander Prokudin, chefe da administração militar.



"Depois desta agressão russa, uma pessoa morreu e outras três, inclusive uma criança, ficaram feridas", disse, destacando que a cidade havia sido bombardeada oito vezes nas últimas 24 horas.



Na região de Dnipropetrovsk (leste), um ataque russo deixou pelo menos 25 feridos, três deles menores, disse nesta segunda Serhiy Lysak, encarregado da administração regional.



Na cidade de Pavlohrad, "19 prédios de vários andares, 25 casas, seis estabelecimentos escolares e pré-escolares, além de cinco estabelecimentos comerciais foram danificados", detalhou.



Na madrugada desta segunda, forças russas lançaram um ataque maciço no país vizinho, destacou o comandante do exército ucraniano, Valery Zalujny.



"Os invasores russos atacaram a Ucrânia com sua aviação estratégica", que disparou "18 mísseis de cruzeiro", mas 15 puderam ser destruídos pelo exército ucraniano, segundo o comandante militar.