Santiago Peña, do conservador Partido Colorado no poder, foi eleito neste domingo (30) presidente do Paraguai com mais de 42% dos votos, superando o opositor Efraín Alegre, que recebeu 27%, anunciou a autoridade eleitoral, após a apuração de mais de 90% das urnas.



Peña, um economista de direita de 44 anos próximo ao ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018), substituirá o atual mandatário Mario Abdo Benítez a partir de 15 de agosto por um mandato de cinco anos.