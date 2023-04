O "suposto chefe" do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi "neutralizado" na Síria no sábado (29) em uma operação liderada pelos serviços de inteligência turcos, informou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste domingo (30).



"O suposto chefe do Estado Islâmico, cujo codinome era Abu Hussein al-Qurachi, foi neutralizado em uma operação realizada ontem pelo MIT [serviços secretos turcos] na Síria", disse o chefe de Estado turco em entrevista à televisão.