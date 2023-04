Rússia substitui responsável pela logística militar

O Exército russo anunciou neste domingo (30) a nomeação do general Alexei Kuzmenkov como o novo chefe de logística militar. Este cargo era ocupado pelo general Mikhail Mizintsev, apelidado de "Açougueiro de Mariupol" pela imprensa ocidental.



"O general Alexei Kuzmenkov foi nomeado vice-ministro de Defesa da Rússia, encarregado do abastecimento material e técnico das Forças Armadas", comunicou o Exército.



Esta mudança no comando da logística militar acontece no momento em que o Exército ucraniano anunciou que havia finalizado os preparativos para sua contraofensiva.



Kuzmenkov atuava desde 2019 como vice-diretor da Guarda Nacional Russa, segundo o comunicado.



O apelido "Açougueiro de Mariupol" do antecessor, Mizintsev, veio da sua participação durante a devastadora batalha nos primeiros meses da guerra, nesta cidade do sudeste ucraniano - controlada pelo Exército russo desde a primavera de 2022.



Também pelo mesmo motivo, Mizintsev é alvo de sanções ocidentais. Ele comandava a logística militar russa desde setembro.



A eventual destituição ou regresso dele à hierarquia militar não foi mencionada pelo Exército ou pela imprensa russa.