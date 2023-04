Onze mortos após vazamento de gás em área industrial na Índia

Um vazamento de gás em uma cidade industrial no nordeste da Índia matou 11 pessoas, informaram neste domingo (30) as autoridades locais.



O vazamento ocorreu em Giaspura, área industrial da cidade de Ludhiana, no estado de Punjab.



"Há onze mortes confirmadas", disse o comissário de polícia de Ludhiana, Mandeep Singh Sidhu, aos repórteres. Ele contou também que outras quatro pessoas foram hospitalizadas.



A causa do vazamento ainda não foi determinada, acrescentou Sidhu.



"Quando as amostras de sangue forem comparadas com as amostras do NDRF (National Disaster Response Team), só então poderemos dizer-lhes a causa exata, o tipo de gás", explicou o responsável.



Segundo o canal local NDTV, havia cinco mulheres e dois jovens de 10 a 13 anos entre as onze vítimas.



Vazamentos em áreas industriais atribuídos a padrões de segurança e controles deficientes são comuns na Índia.



Em agosto passado, pelo menos 112 mulheres foram hospitalizadas após um vazamento em uma fábrica no estado de Andhra Pradesh, no sul.



Este incidente ocorreu depois que quase 200 mulheres ficaram inconscientes em junho, após um vazamento na mesma área, informou a NDTV.