Joalheria Bulgari em Paris sofre assalto milionário à mão armada

Um assalto à mão armada foi cometido neste sábado (29) na luxuosa joalheria Bulgari, localizada na emblemática Place Vendôme, em Paris. Fontes da polícia e da Promotoria francesa informaram que o incidente causou prejuízos de milhões de euros.



Uma fonte policial indicou que, segundo as primeiras informações, três indivíduos em duas motos apareceram na joalharia pelas 13h45 (8h45 no horário de Brasília).



Eles portavam armas grandes e atacaram o segurança, detalhou a mesma fonte.



Os prejuízos foram estimados em "vários milhões de euros" e ainda estavam sendo "avaliados" na tarde deste sábado, explicou à AFP uma fonte próxima da investigação.



Alguns vídeos publicados nas redes sociais que parecem corresponder ao assalto mostram duas motocicletas pretas estacionadas na calçada em frente à joalheria. Um homem de capacete, armado e com roupa preta vigia o local.



As imagens mostram que, em seguida, três homens fogem em duas motocicletas.



A Brigada de Repressão da polícia judiciária de Paris abriu uma investigação por assalto à mão armada, informou a promotoria de Paris.



A joalheria Bulgari já foi alvo de um assalto à mão armada em setembro de 2021, cujos prejuízos foram estimados em 10 milhões de euros (R$ 63,2 milhões de reais na cotação da época).



LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON