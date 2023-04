Japão aprova pílula abortiva

A pílula abortiva estará disponível no Japão após ser autorizada pelo Ministério da Saúde na sexta-feira(29).



O aborto é legal no Japão desde 1948, até 22 semanas de gravidez, mas, em geral, requer o consentimento do cônjuge ou parceiro, e, até agora, o procedimento cirúrgico era a única opção.



Em uma notificação ao setor de saúde na sexta-feira, o ministério anunciou que havia aprovado a pílula abortiva da farmacêutica britânica Linepharma.



Em dezembro de 2021, o laboratório apresentou um pedido de autorização no Japão. O tratamento combina a mifepristona (ou RU 486), que interrompe o desenvolvimento da gravidez ao agir sobre o hormônio progesterona, e o misoprostol, tomado um a dois dias depois, que provoca contrações e sangramento.



Este método é autorizado em muitos países. Sua aprovação no Japão para interromper uma gravidez de até nove semanas é resultado do parecer de um comitê ministerial obtido após longos debates.



Segundo a televisão estatal NHK, o custo total da pílula abortiva e uma consulta médica será de cerca de 100 mil ienes (cerca de 737 dólares ou 3.685 reais em valores atuais).



O seguro médico não reembolsará a interrupção da gravidez.



Ativistas no Japão estão fazendo campanha para melhorar o acesso à pílula do dia seguinte que previne a gravidez.



Atualmente, não pode ser comprado sem o consentimento do médico, não é coberto pelo seguro de saúde e é o único medicamento que deve ser tomado diante do farmacêutico para evitar o comércio ilegal.