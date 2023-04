Ataque israelense na Síria fere três civis, segundo Damasco

Três civis ficaram feridos em um ataque israelense na madrugada deste sábado(30) perto da cidade de Homs, no centro da Síria, segundo a mídia estatal síria.



"Por volta das 00h50 (18h50 no horário de Brasília), o inimigo israelense realizou um ataque aéreo com vários mísseis (...), visando várias posições nas proximidades da cidade de Homs", informou a agência oficial SANA.



"Três civis ficaram feridos, um posto de gasolina pegou fogo e reservas de combustível e caminhões também foram incendiados", informou a agência, acrescentando que as defesas aéreas sírias interceptaram alguns dos mísseis.



Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, não houve vítimas, mas foram relatadas "fortes explosões" e incêndios, além de quatro soldados feridos.



"Mísseis israelenses destruíram um depósito de munição pertencente ao Hezbollah libanês no aeroporto militar de Dabaa", na província de Homs, acrescentou.



Contatados pela AFP neste sábado, os militares israelenses não fizeram comentários sobre o incidente.



Israel raramente comenta esses ataques, mas diz que quer impedir que o Irã se estabeleça perto de seu território.



Este é o sétimo bombardeio israelense na Síria desde o início do mês, segundo o OSDH.