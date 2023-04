Presidente da Argentina viajará ao Brasil para encontro com Lula

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viajará na próxima terça-feira (2) a Brasília para se reunir com o colega Luiz Inácio Lula da Silva, informou à AFP uma fonte do governo em Buenos Aires, sem dar detalhes. O encontro foi confirmado à AFP pela presidência brasileira.



Sem agenda confirmada, a reunião acontecerá após uma chamada de vídeo de 45 minutos entre os dois chefes de Estado nesta quinta-feira (27), ocasião em que ambos "ressaltaram a importância de aprofundar os laços de fraternidade e o comércio bilateral", entre outros temas, segundo a Presidência argentina.



Lula e Fernández "discutiram o papel da Unasul, órgão regional ao qual ambos os países anunciaram formalmente seu retorno nas últimas semanas", acrescentou a Presidência. Os presidentes analisaram "a evolução do comércio bilateral e os avanços na implementação dos acordos de cooperação assinados nos últimos meses".



A conversa foi comentada ontem pelos dois presidentes em suas respectivas contas no Twitter: @alferdez e @LulaOficial.



