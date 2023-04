Acidente com embarcação de passageiros deixa 11 mortos na Indonésia

Onze pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação na região oeste da Indonésia, informou nesta sexta-feira (28) a agência de buscas e resgate nacional.



As equipes de emergência resgataram 62 pessoas e encontraram 11 corpos, em sua maioria mulheres e crianças, após o acidente na província de Riau, afirmou o porta-voz da agência, Kukuh Widodo, em um comunicado.



"O barco transportava 74 pessoas: 62 sobreviveram ao incidente, 11 morreram e uma está sendo procurada", anunciou o porta-voz da agência de resgate.



A embarcação rápida com destino à cidade de Tanjung Pinang virou pouco depois de deixar o porto de Tembilahan, que fica a 198 quilômetros de distância.



A causa do acidente está sendo investigada, de acordo com Widodo. Ele disse ainda que o número de desaparecidos pode aumentar porque as autoridades não conseguiram confirmar a quantidade precisa de passageiros que estavam a bordo.



Os acidentes marítimos são frequentes neste arquipélago do sudeste asiático com mais de 17.000 ilhas devido a padrões de segurança frágeis.